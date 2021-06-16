СК Беларуси призвал Дурова принять меры в отношении нескольких Telegram-каналов

Следственный комитет Беларуси ожидает ответа на обращение, которое было направлено основателю Telegram Павлу Дурову. Ведомство просит его принять меры по отношению телеграм-каналов, в которых публиковались личные данные представителей правоохранительного блока и государственных органов.

"В связи с тем, что "условия использования прямо запрещают публичные призывы к насилию", а "правила применяются ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов", СК ожидает объективной оценки от Telegram Messenger Inc. направленного им обращения",- говорится в заявлении.

Следственный комитет обратил внимание Павла Дурова на то, что ранее администрация мессенджера блокировала ряд российских Telegram-каналов, которые публиковали личные данные (имена, адреса, телефоны) сотрудников российских силовых структур и призвали к актам насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов РФ и членов их семей.

"Учитывая прецедент блокировки таких каналов на территории Российской Федерации, Следственным комитетом Республики Беларусь направлено обращение Павлу Дурову",- добавляют в заявлении.