ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

СК Білорусі закликав Дурова вжити заходів щодо кількох Telegram-каналів

Новость на русском →
Білорусія, Середа 16 червня 2021 11:53
СК Білорусі закликав Дурова вжити заходів щодо кількох Telegram-каналів Фото: СК Білорусі закликав Дурова вжити заходів щодо кількох Telegram-каналів (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Слідчий комітет Білорусі очікує відповіді на звернення, яке було спрямоване засновнику Telegram Павлу Дурову. Відомство просить його вжити заходів щодо телеграм-каналів, в яких публікувалися особисті дані представників правоохоронного блоку та державних органів.

Про це повідомляє прес-служба білоруського СК.

"У зв’язку з тим, що "умови використання прямо забороняють публічні заклики до насильства", а "правила застосовуються до всіх порушників, незалежно від їхніх політичних поглядів", СК очікує об’єктивної оцінки від Telegram Messenger Inc. направленого їм звернення", - йдеться у заяві.

Слідчий комітет звернув увагу Павла Дурова на те, що раніше адміністрація месенджера блокувала ряд російських Telegram-каналів, які публікували особисті дані (імена, адреси, телефони) співробітників російських силових структур і закликали до актів насильства стосовно працівників правоохоронних органів РФ і членів їхніх сімей.

"З огляду на прецедент блокування таких каналів на території Російської Федерації, Слідчим комітетом Республіки Білорусь направлено звернення Павлу Дурову", - додають у заяві.

Нагадаємо, що у лютому засновник Telegram Павло Дуров заблокував канали, в яких публікувалися телефонні номери та адреси російських суддів, прокурорів, силовиків і журналістів.

Крім того, існування цих каналів не дозволяло випустити екстрене оновлення месенджера для iOS. Таким чином адміністрація Telegram вирішила заблокувати "проблемні канали".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Білорусь протест следствие Telegram
NEWS
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
DAILY
Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО