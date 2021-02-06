Дуров закрыл Тelegram-каналы с адресами силовиков и судей РФ

Фото: Павел Дуров (instagram.com/durov)

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер заблокировал каналы, в которых публиковались телефонные номера и адреса российских судей, прокуроров, силовиков и журналистов. Таким образом он хочет уберечь соцсеть от призывов к насилию, содержавшиеся в одном из таких каналов.

Об этом он написал в своем Telegram.

Кроме того, существование этих каналов не позволяло выпустить экстренное обновление мессенджера для iOS. Таким образом администрация Telegram решила заблокировать "проблемные каналы".

"Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением", - пояснил Дуров.

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному. Он предусматривает санкции против лиц, причастных к отравлению и тюремному заключению политика.

Напомним, российский суд отправил Навального в колонию общего режима на 3,5 года. Однако суд учел время, которое оппозиционер провел под арестом, поэтому сидеть ему осталось 2,5 года.

Из-за этого по всей России начались протесты.