Из СИЗО "Лефортово" в Москве выехали автобусы

Фото: автобусы выехали с "Лефортово" (twitter.com / vasilymaximov)

Вероятно, в автобусах находятся осужденные украинцы

Из московского СИЗО "Лефортово", где находятся украинские политзаключенные, которых готовят к обмену, выехали 3 автобусы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, в трех автобусах могут находиться украинские незаконно осужденные граждане, которые принимают участие в процессе обмена пленными между Украиной и Россией. Автобусы сопровождают автомобили Федеральной службы безопасности (ФСБ) и дорожной полиции.

Кроме того, информацию об автобусах, выехавших из СИЗО, также сообщил российский журналист и фоторепортер Василий Максимов, который находится на месте событий. Он добавил, что, вероятно, автобусы отправились в аэропорт "Внуково".

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи СИЗО "Лефортово" в Москве заметили автобусы со спецназовцами, которые прибыли в сопровождении автомобилей полиции. Отмечалось, что спецназ прибыл для сопровождения украинских незаконно осужденных граждан к аэропорту.

Также адвокат одного из украинских политзаключенных Романа Сущенко Марк Фейгин заявлял, что в московском СИЗО "Лефортово" продолжают находиться 8 украинских политзаключенных. Он подчеркивал, что российские силовики не допускают к заключенным адвокатов.

Добавим, что ночью 7 сентября адвокат осужденных в Украине россиян Валентин Рыбин сообщил, что обмен пленными между Украиной и Россией начнется в ближайшие часы. Однако данную информацию не подтвердили ни в СБУ, ни в Офисе президента.