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Обмен пленными начнется в ближайшие часы, - адвокат

Новости » Общество    07.09.2019 - 01:39
Обмен пленными начнется в ближайшие часы, - адвокат
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Формат обмена не раскрывается

Обмен между Украиной и Россией удерживаемыми гражданами должен начаться в ближайшие часы. Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на личный комментарий украинского адвоката Валентина Рыбина.

Он представляет интересы заключенных россиян на территории Украины. Рыбин при этом не стал раскрывать формат, в котором будет проходить процедура обмена.

Информации об обмене со стороны Службы безопасности Украины или Офиса президента на данный момент нет.

Напомним, ранее Валентин Рыбин сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании не менее 12 россиян. Это является подготовкой к началу процедуры обмена, которая может состояться 7 сентября.

Также Рыбин заявлял, что Украина могла исключить из списка на обмен пленными россиянина Руслана Гаджиева. Он признал участие в боевых действиях против Украины и вину в гибели украинских военных для того, чтобы участвовать в обмене пленными. Остальные участники обмена находятся в пункте сбора.

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