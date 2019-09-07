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З СІЗО "Лефортово" в Москві виїхали автобуси

Новини » Надзвичайні події    07.09.2019 - 09:02
З СІЗО "Лефортово" в Москві виїхали автобуси
Фото: автобуси виїхали з "Лефортово" (twitter.com / vasilymaximov)

Імовірно, в автобусах знаходяться засуджені українці

З московського СІЗО "Лефортово", де перебувають українські політв'язні, яких готують до обміну, виїхали 3 автобуси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, в трьох автобусах можуть знаходитися українські незаконно засуджені громадяни, які беруть участь в процесі обміну полоненими між Україною та Росією. Автобуси супроводжують автомобілі Федеральної служби безпеки (ФСБ) та дорожньої поліції.

Крім того, інформацію про автобуси, які виїхали з СІЗО, також повідомив російський журналіст та фоторепортер Василь Максимов, який перебуває на місці подій. Він додав, що, імовірно, автобуси вирушили до аеропорту "Внуково".

З СІЗО &quot;Лефортово&quot; в Москві виїхали автобуси

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу СІЗО "Лефортово" у Москві помітили автобуси зі спецпризначенцями, які прибули у супроводі автомобілів поліції. Зазначалося, що спецназ прибув для супроводу українських незаконно засуджених громадян до аеропорту.

Також адвокат одного з українських політв'язнів Романа Сущенка Марк Фейгін заявляв, що в московському СІЗО "Лефортово" продовжують перебувати 8 українських політв'язнів. Він наголошував, що російські силовики не допускають до утримуваних адвокатів.

Додамо, що вночі 7 вересня адвокат засуджених в Україні росіян Валентин Рибін повідомив, що обмін полоненими між Україною та Росією розпочнеться в найближчі години. Однак дану інформацію не підтвердили ні в СБУ, ні в Офісі президента.

Обмін полоненими почнеться в найближчі години, - адвокат Вісім українських політв'язнів залишаються в "Лефортово", - адвокат
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