ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Москве возле СИЗО "Лефортово" заметили автобусы со спецназом

Новости » Происшествия    07.09.2019 - 08:41
В Москве возле СИЗО "Лефортово" заметили автобусы со спецназом
Фото: автобусы возле "Лефортово" (twitter.com / vasilymaximov)

Предположительно, спецназ прибыл для сопровождения украинских заключенных в аэропорт

В СИЗО "Лефортово" в Москве, где удерживают украинских незаконно осужденных граждан, которых готовят к обмену, прибыли автобусы со спецназовцами. Об этом сообщил российский журналист и фоторепортер Василий Максимов в Twitter.

Как написал журналист, около 06:39 утра к воротам СИЗО "Лефортово" прибыл автобус в сопровождении кортежа полиции. Позже Максимов добавил, что в автобусе находятся спецназовцы, которые, вероятно, будут сопровождать украинских политзаключенных в аэропорт.

В Москве возле СИЗО &quot;Лефортово&quot; заметили автобусы со спецназом

В Москве возле СИЗО &quot;Лефортово&quot; заметили автобусы со спецназом

Напомним, ночью 7 сентября российские СМИ со ссылкой на адвоката осужденных в Украине россиян Валентина Рыбина сообщили, что обмен пленными между Украиной и Россией начнется в ближайшие часы. Однако данную информацию не подтвердило ни одно уполномоченное украинское ведомство.

До этого Рыбин утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании по меньшей мере 12 осужденных россиян. Однако информация о помиловании также остается неподтвержденной.

Рыбин заявлял, что Украина могла исключить из списка на обмен пленными россиянина Руслана Гаджиева. Гаджиев признал участие в боевых действиях против Украины и вину в гибели украинских военных для того, чтобы участвовать в обмене пленными.

Обмен пленными начнется в ближайшие часы, - адвокат В Госдепе США прокомментировали обмен пленными между Украиной и Россией
Новости Украины Москваобмен пленнымиСИЗО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь