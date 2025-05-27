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Сійярто заявив про заборону угорської партії в Україні: МЗС відреагувало

Фото: речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Очільник угорського МЗС Петер Сійярто звинуватив Україну у тому, що та нібито заборонила партію, яка представляла інтереси угорської громади Закарпаття.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у Facebook.

Зокрема, Сійярто у своєму дописі вимагає від українського уряду пояснень щодо повідомлень у ЗМІ про заборону "Товариства угорської культури Закарпаття". 

Що кажуть у МЗС

Журналісти звернулися за коментарем до речника МЗС Георгія Тихого щодо заяви Петера Сійярто. У відповідь він наголосив, що повідомлення у ЗМІ про нібито заборону українською стороною угорського товариства - неправдиві.

"Наші двосторонні відносини (з Угорщиною - ред.) і так мають достатньо проблем, які потрібно вирішувати. Не потрібно додавати до цього переліку ще й усякі безпідставні повідомлення ЗМІ", - наголосив представник МЗС.

До речі, перед початком засідання Ради ЄС із загальних питань у Брюсселі у вівторок, 27 травня, міністр у справах ЄС Угорщини Януш Бока заявив, що Будапешт має намір і надалі блокувати процес євроінтеграції України. Крім того, він звинуватив Київ у шпигунській діяльності на території Угорщини.

Політика Угорщини щодо України

Протягом понад трьох років повномасштабної війни уряд прем’єра Віктора Орбана неодноразово виступав проти надання військової допомоги Україні та її інтеграції в НАТО. Будапешт також систематично заперечує проти санкцій, запроваджених проти Росії.

Наразі Угорщина активно застосовує право вето, щоб зупинити переговори щодо членства України в ЄС.

Нещодавно Орбан поставив Брюсселю ультиматум, вимагаючи заблокувати євроінтеграцію України.

У відповідь, група депутатів Європарламенту надіслали листа до Єврокомісії з пропозицією припинити фінансування Угорщини за порушення цінностей і законів ЄС.

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