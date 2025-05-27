Сійярто заявив про заборону угорської партії в Україні: МЗС відреагувало

Зокрема, Сійярто у своєму дописі вимагає від українського уряду пояснень щодо повідомлень у ЗМІ про заборону "Товариства угорської культури Закарпаття".

Що кажуть у МЗС

Журналісти звернулися за коментарем до речника МЗС Георгія Тихого щодо заяви Петера Сійярто. У відповідь він наголосив, що повідомлення у ЗМІ про нібито заборону українською стороною угорського товариства - неправдиві.

"Наші двосторонні відносини (з Угорщиною - ред.) і так мають достатньо проблем, які потрібно вирішувати. Не потрібно додавати до цього переліку ще й усякі безпідставні повідомлення ЗМІ", - наголосив представник МЗС.

До речі, перед початком засідання Ради ЄС із загальних питань у Брюсселі у вівторок, 27 травня, міністр у справах ЄС Угорщини Януш Бока заявив, що Будапешт має намір і надалі блокувати процес євроінтеграції України. Крім того, він звинуватив Київ у шпигунській діяльності на території Угорщини.