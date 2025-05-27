Сийярто заявил о запрете венгерской партии в Украине: МИД отреагировал

В частности, Сийярто в своей заметке требует от украинского правительства объяснений относительно сообщений в СМИ о запрете "Общества венгерской культуры Закарпатья".

Что говорят в МИДе

Журналисты обратились за комментарием к представителю МИД Георгию Тихому относительно заявления Петера Сийярто. В ответ он отметил, что сообщения в СМИ о якобы запрете украинской стороной венгерского общества - ложные.

"Наши двусторонние отношения (с Венгрией - ред.) и так имеют достаточно проблем, которые нужно решать. Не нужно добавлять к этому перечню еще и всякие безосновательные сообщения СМИ", - подчеркнул представитель МИД.

Кстати, перед началом заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе во вторник, 27 мая, министр по делам ЕС Венгрии Януш Бока заявил, что Будапешт намерен и в дальнейшем блокировать процесс евроинтеграции Украины. Кроме того, он обвинил Киев в шпионской деятельности на территории Венгрии.