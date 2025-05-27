Сийярто заявил о запрете венгерской партии в Украине: МИД отреагировал

Глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил Украину в том, что та якобы запретила партию, которая представляла интересы венгерской общины Закарпатья.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Facebook.
В частности, Сийярто в своей заметке требует от украинского правительства объяснений относительно сообщений в СМИ о запрете "Общества венгерской культуры Закарпатья".
Журналисты обратились за комментарием к представителю МИД Георгию Тихому относительно заявления Петера Сийярто. В ответ он отметил, что сообщения в СМИ о якобы запрете украинской стороной венгерского общества - ложные.
"Наши двусторонние отношения (с Венгрией - ред.) и так имеют достаточно проблем, которые нужно решать. Не нужно добавлять к этому перечню еще и всякие безосновательные сообщения СМИ", - подчеркнул представитель МИД.
Кстати, перед началом заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе во вторник, 27 мая, министр по делам ЕС Венгрии Януш Бока заявил, что Будапешт намерен и в дальнейшем блокировать процесс евроинтеграции Украины. Кроме того, он обвинил Киев в шпионской деятельности на территории Венгрии.
В течение более трех лет полномасштабной войны правительство премьера Виктора Орбана неоднократно выступало против предоставления военной помощи Украине и ее интеграции в НАТО. Будапешт также систематически возражает против санкций, введенных против России.
Сейчас Венгрия активно применяет право вето, чтобы остановить переговоры о членстве Украины в ЕС.
Недавно Орбан поставил Брюсселю ультиматум, требуя заблокировать евроинтеграцию Украины.
В ответ, группа депутатов Европарламента направили письмо в Еврокомиссию с предложением прекратить финансирование Венгрии за нарушение ценностей и законов ЕС.
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