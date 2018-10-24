Климкин сообщил о договоренности с Сиярто о переименовании "уполномоченного по Закарпатью"

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Венгрия переименует "уполномоченного по Закарпатью", а в МИД Украины будет создана должность по вопросам трансграничного сотрудничества

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о договоренности с главой МИД Венгрии Петером Сиярто о переименовании "уполномоченного по Закарпатью". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу отечественного МИД в Facebook.

Климкин в рамках участия в Варшавском форуме по безопасности провел встречу с Сиярто, на которой была достигнута договоренность, что Венгрия изменит название "уполномоченного по Закарпатью", после чего в МИД Украины будет создан пост по вопросам трансграничного сотрудничества.

"Решение будет на следующей неделе, оно будет опубликовано в соответствующих венгерских источниках. Мы договорились, что после изменения названия ("уполномоченного по Закарпатью", - ред.) и обнародования мы в нашем министерстве тоже сделаем не совсем соответствующую, но должность, которая будет заниматься трансграничным сотрудничеством. Я начал говорить с другими министерствами, будет встреча между ними и мы обсудим как вопросы взаимодействия, где мы сможем работать вместе, где мы должны лучше работать над совсем вроде бы практичными и банальными вопросами. Есть стратегическая линия - что мы должны делать вместе и есть технический уровень дискуссии - что мы должны улучшить. Это должна быть не только венгерская инициатива, а наша общая", - сказал Климкин.

Климкин также добавил, что обсуждал с Сиярто вопрос, каким образом Венгрия должна сделать больше и венгерской общины в Украине.

Кроме того, Климкин добавил, что в Будапеште пройдут консульские консультации по вопросу паспортов.

Про що ми домовились з угорською стороною? Після переговорів з Міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто Pavlo Klimkin поспілкувався з представниками українських ЗМІ. Про що ми домовились з угорською стороною? Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Середа, 24 жовтня 2018 р.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявлял, что венгерские власти не выполнили договоренность об изменении скандального названия "уполномоченного министра по Закарпатью". После этого Климкин сообщал, что венгерская сторона в ближайшие дни изменит название "уполномоченного министра по Закарпатью".

Ранее РБК-Украина писало, что в правительстве Венгрии основали должность министра, который будет отвечать за развитие Закарпатской области Украины.