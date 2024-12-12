Сійярто зателефонував Лаврову, щоб поскаржитись на Україну

Сіярто поскаржився російському колезі, що пропозицію Угорщини про тимчасове припинення вогню на "українському фронті" та масштабний обмін полоненими нібито відкинув український президент Володимир Зеленський.

Лавров зі свого боку почав розповідати, що це далеко не перший випадок, коли "ініціативи щиро зацікавлених у мирі держав", що мають гуманітарний характер, а також спрямовані на організацію безперебійних постачань продовольства Чорним морем і забезпечення безпеки АЕС, відкидаються Києвом.

"Міністри домовилися продовжити тісний довірчий діалог з різних аспектів української кризи з урахуванням оцінок та ідей, які висловлюють різні держави", - заявили в МЗС Росії.