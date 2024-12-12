Сийярто позвонил Лаврову, чтобы пожаловаться на Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во время разговора обсуждали Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел России.
Сийярто пожаловался российскому коллеге, что предложение Венгрии о временном прекращении огня на "украинском фронте" и масштабном обмене пленными якобы отверг украинский президент Владимир Зеленский.
Лавров в свою очередь начал рассказывать, что это далеко не первый случай, когда "инициативы искренне заинтересованных в мире государств", имеющие гуманитарный характер, а также направленные на организацию бесперебойных поставок продовольствия по Черному морю и обеспечение безопасности АЭС, отвергаются Киевом.
"Министры договорились продолжить тесный доверительный диалог по различным аспектам украинского кризиса с учетом оценок и идей, которые высказывают различные государства", - заявили в МИД России.
Заметим, что вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным,
В отдельном материале РБК-Украина, можно узнать, как Зеленский отреагировал на инициативу Орбана позвонить российскому диктатору.
Заметим, что после реакции на данный разговор от украинского президента, Орбан цинично ответил и сказал, что он якобы прилагает усилия для мира в Украине.
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