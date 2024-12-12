Сийярто позвонил Лаврову, чтобы пожаловаться на Украину

Сийярто пожаловался российскому коллеге, что предложение Венгрии о временном прекращении огня на "украинском фронте" и масштабном обмене пленными якобы отверг украинский президент Владимир Зеленский.

Лавров в свою очередь начал рассказывать, что это далеко не первый случай, когда "инициативы искренне заинтересованных в мире государств", имеющие гуманитарный характер, а также направленные на организацию бесперебойных поставок продовольствия по Черному морю и обеспечение безопасности АЭС, отвергаются Киевом.

"Министры договорились продолжить тесный доверительный диалог по различным аспектам украинского кризиса с учетом оценок и идей, которые высказывают различные государства", - заявили в МИД России.