Сійярто забрехався? У Білому домі спростували його заяву про санкції, - Reuters

У Білому домі підтвердили, що Угорщина лише на рік отримала від США звільнення від санкцій через купівлю газу та нафти у Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив у суботу, що Угорщина нібито отримала від США "необмежене звільнення" від санкцій. Їх могли застосувати до Будапешта через купівлю газу та нафти у Росії.
"Ми отримаємо звільнення від санкцій на необмежений термін, тому угорський народ продовжуватиме платити найнижчі ціни на енергоносії в Європі", - сказав Петер Сійярто.
Але того ж дня представник Білого дому в електронному листі агентству Reuters підтвердив, що звільнення діятиме лише впродовж року.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі в п'ятницю, 7 листопада, щоб отримати відстрочку від санкцій.
Після зустрічі ЗМІ написали, що лідеру Угорщини вдалося "нанити" у президента США річне звільнення від санкцій. Але Сійярто заявив, що це нібито не так і звільнення "необмежене".
"Прем'єр-міністр чітко заявив. Він погодився з президентом США, що ми отримали безстрокове звільнення від санкцій", - написав він у Facebook.
За даними американських ЗМІ, Сполучені Штати надали Угорщині річне звільнення від санкцій за використання російських енергоносіїв. Проте не просто так: в обмін Будапешт погодився закупити американського скрапленого газу на 600 мільйонів доларів.
До свого візиту до США Віктор Орбан говорив, що санкції США проти нафтовидобувних компаній Росії з позиції Угорщини були помилкою.
Угорський прем'єр зауважив, що в результаті ціни на енергоносії в його країні "злетять до небес", що спричинить дефіцит запасів.
Будапешт залишається залежним від російських енергоносіїв. За даними МВФ, у 2024 році Угорщина отримувала з Росії 74% газу та 86% нафти. У разі припинення постачання російського газу країна ризикує втратити понад 4% ВВП.