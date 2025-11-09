Сийярто заврался? В Белом доме опровергли его заявление о санкциях, - Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в субботу, что Венгрия якобы получила от США "неограниченное освобождение" от санкций. Их могли применить к Будапешту из-за покупки газа и нефти у России.

"Мы получим освобождение от санкций на неограниченный срок, поэтому венгерский народ будет продолжать платить самые низкие цены на энергоносители в Европе", - сказал Петер Сийярто.

Но в тот же день представитель Белого дома в электронном письме агентству Reuters подтвердил, что освобождение будет действовать только в течение года.

Визит Орбана в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в пятницу, 7 ноября, чтобы получить отсрочку от санкций.

После встречи СМИ написали, что лидеру Венгрии удалось "наныть" у президента США годовое освобождение от санкций. Но Сийярто заявил, что это якобы не так и освобождение "неограниченное".

"Премьер-министр четко заявил. Он согласился с президентом США, что мы получили бессрочное освобождение от санкций", - написал он в Facebook.

По данным американских СМИ, Соединенные Штаты предоставили Венгрии годовое освобождение от санкций за использование российских энергоносителей. Однако не просто так: в обмен Будапешт согласился закупить американского сжиженного газа на 600 миллионов долларов.