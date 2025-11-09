Сийярто заврался? В Белом доме опровергли его заявление о санкциях, - Reuters

В Белом доме подтвердили, что Венгрия только на год получила от США освобождение от санкций из-за покупки газа и нефти у России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в субботу, что Венгрия якобы получила от США "неограниченное освобождение" от санкций. Их могли применить к Будапешту из-за покупки газа и нефти у России.
"Мы получим освобождение от санкций на неограниченный срок, поэтому венгерский народ будет продолжать платить самые низкие цены на энергоносители в Европе", - сказал Петер Сийярто.
Но в тот же день представитель Белого дома в электронном письме агентству Reuters подтвердил, что освобождение будет действовать только в течение года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в пятницу, 7 ноября, чтобы получить отсрочку от санкций.
После встречи СМИ написали, что лидеру Венгрии удалось "наныть" у президента США годовое освобождение от санкций. Но Сийярто заявил, что это якобы не так и освобождение "неограниченное".
"Премьер-министр четко заявил. Он согласился с президентом США, что мы получили бессрочное освобождение от санкций", - написал он в Facebook.
По данным американских СМИ, Соединенные Штаты предоставили Венгрии годовое освобождение от санкций за использование российских энергоносителей. Однако не просто так: в обмен Будапешт согласился закупить американского сжиженного газа на 600 миллионов долларов.
До своего визита в США Виктор Орбан говорил, что санкции США против нефтедобывающих компаний России с позиции Венгрии были ошибкой.
Венгерский премьер отметил, что в результате цены на энергоносители в его стране "взлетят до небес", что повлечет дефицит запасов.
Будапешт остается зависимым от российских энергоносителей. По данным МВФ, в 2024 году Венгрия получала из России 74% газа и 86% нефти. В случае прекращения поставок российского газа страна рискует потерять более 4% ВВП.