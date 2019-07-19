Сийярто считает санкции против России лицемерными и малоэффективными

Фото: Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии упрекнул Германию и Францию в росте торговли с Россией, несмотря на санкции

Венгрия считает, что Европе следует дать оценку эффективности санкций против России и упрекает Францию и Германию в росте торговли с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Я действительно думаю, что влияние санкций должно быть оценено. И здесь мы видим много лицемерия. Посмотрите на последние цифры торговли между Францией и Россией, к примеру. Эта торговля выросла на 45% в течение двух последних лет санкционного режима. Торговля между Германией и Россией выросла на 29% за последние два года подсанкционного режима", - утверждает Сийярто.

Венгерский министр иностранных дел также посетовал на потери стран Центральной Европы в последние годы.

По его словам, только Венгрия потеряла более 8 миллиардов долларов от возможностей экспорта с момента введения санкций.

"Если вы посмотрите на результаты санкций, то, думаю, нам надо поставить вопрос, достигли ли эти санкции своей цели - экономически или политически", - добавил Сийярто.

Напомним, 11 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, которая предусматривает дополнительные санкции против России.