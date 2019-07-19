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Сіярто вважає санкції проти Росії лицемірними та малоефективними

Новини » Політика    19.07.2019 - 03:14
Сіярто вважає санкції проти Росії лицемірними та малоефективними
Фото: Петер Сіярто

Голова МЗС Угорщини дорікнув Німеччині та Франції зростанням торгівлі з Росією попри санкції

Угорщина вважає, що Європі слід дати оцінку ефективності санкцій проти Росії та дорікає Франції та Німеччині зростанням торгівлі з Росією. Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Я дійсно думаю, що вплив санкцій має бути оцінений. І тут ми бачимо багато лицемірства. Гляньте на останні цифри торгівлі між Францією і Росією, до прикладу. Ця торгівля зросла на 45% протягом двох останніх років санкційного режиму. Торгівля між Німеччиною і Росією зросла на 29% за останні два роки підсанкційного режиму", - стверджує Сіярто.

Угорський міністр закордонних справ також поскаржився на втрати країн Центральної Європи в останні роки.

З його слів, тільки Угорщина втратила понад 8 мільярдів доларів від можливостей експорту з моменту запровадження санкцій.

"Якщо ви глянете на результати санкцій, то, думаю, нам треба порушити питання, чи ці санкції досягли своєї мети - економічно або політично", - додав Сіярто.

Нагадаємо, 11 липня Палата представників Конгресу США проголосувала за поправку до проекту оборонного бюджету на 2020 фінансовий рік, яка передбачає додаткові санкції проти Росії.
 

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