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Сійярто полетів до Китаю, щоб обговорити "мирний план" Пекіну

Фото: Петер Сійярто, міністр закордонних справ Угорщини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вирушив до Китаю, щоб обговорити так званий "мирний план" Китаю щодо війни в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Як пише Сійярто, Угорщина підтримує "мирний план" Китаю щодо врегулювання війни в Україні, оскільки пропозиції Пекіну нібито "стосуються миру й припинення війни, а не її продовження".

Також голова МЗС відзначив, що Угорщина не хоче бачити погіршення відносин між Європою та Китаєм, оскільки Будапешт розглядає Пекін не як ризик, а як країну, з якою "є величезні можливості для співпраці".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, Китай залишається важливим партнером Європейського союзу, однак вже втратив можливість бути посередником у розв’язаній Росією війні.

Тим часом міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що Пекін не має наміру отримувати користь від війни Росії проти України та сподівається на подальші обговорення китайського "мирного плану".

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