Сійярто похвалився скасуванням санкцій США, які заважали "Росатому" будувати АЕС

Сійярто заявив, що США під час президентства Джо Байдена ухвалили низку політичних рішень, які поставили Угорщину "в надзвичайно скрутне становище". І, за його словами, одне з таких рішень - санкції проти будівництва атомної електростанції в Пакші.

"На щастя, з січня в Білому домі в Вашингтоні перебуває президент, який вважає Угорщину своїм другом. У зв'язку з цим американський уряд скасував санкції, пов'язані з інвестиціями в атомну електростанцію в Пакші", - сказав він.

Угорський міністр подякував президенту США Дональду Трампа та його адміністрації за рішення, які "гарантують Угорщині безпечне енергопостачання в довгостроковій перспективі та збереження результатів зниження комунальних тарифів".

Варто зазначити, що "Пакш" - єдина атомна електростанція Угорщини. Її термін експлуатації після модернізації було продовжено до 2030-х років.