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Сийярто похвастался отменой санкций США, которые мешали "Росатому" строить АЭС

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Венгрии заявили об отмене санкции США по расширению АЭС "Пакш". Ее строит "Росатом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.

Сийярто заявил, что США во время президентства Джо Байдена приняли ряд политических решений, которые поставили Венгрию "в чрезвычайно трудное положение". И, по его словам, одно из таких решений - санкции против строительства атомной электростанции в Пакше.

"К счастью, с января в Белом доме в Вашингтоне находится президент, который считает Венгрию своим другом. В связи с этим американское правительство отменило санкции, связанные с инвестициями в атомную электростанцию в Пакши", - сказал он.

Венгерский министр поблагодарил президента США Дональда Трампа и его администрацию за решения, которые "гарантируют Венгрии безопасное энергоснабжение в долгосрочной перспективе и сохранение результатов снижения коммунальных тарифов".

Стоит отметить, что "Пакш" - единственная атомная электростанция Венгрии. Ее срок эксплуатации после модернизации был продлен до 2030-х годов.

 

Напомним, что еще в 2014 году Россия и Венгрия договорились о строительстве двух энергоблоков на атомной электростанции "Пакш".

В конце мая 2023 года Еврокомиссия одобрила изменения в контракты на строительство новых реакторов на венгерской АЭС "Пакш".

Украина же направила ноту протеста в Европейскую комиссию из-за возможной активизации сотрудничества с "Росатомом".

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВенгрияРосатом