ЄС дозволив "Росатому" продовжити добудову угорської АЕС "Пакш"

Європейська комісія схвалила зміни до контрактів на будівництво нових реакторів на АЕС "Пакш", які були укладені дев'ять років назад з "Росатомом".

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише РБК-Україна з посиланням на Hirado .

"Вчора ми отримали зелене світло від Європейської комісії. Комісія схвалила зміни до контракту на будівництво нових реакторів, які будуть побудовані в Пакш, як до контракту на будівництво, так і до контракту на фінансування", - заявив Сійярто.

Міністр відзначив, що нові інвестиції в АЕС є гарантією скорочення комунальних послуг й підтримки "найнижчих цін" на електроенергію в Європі.

Також він додав, що у квітні в Росії було досягнуто домовленості з "Росатомом" щодо напряму й зміну зміни контракту для прискорення реалізації інвестиції. Водночас поправки, відповідно до європейських правил, набувають чинності лише після схвалення Євросоюзом.

Добудова АЕС "Пакш"

Відзначимо, що Угорщина планує розширити свою АЕС двома реакторами ВВЕР російського виробництва. Потужність кожного складає 1,2 гігавата. Проєкт добудови було передано "Росатому" без тендера ще у 2014 році. Після цього він зіткнувся з затримками.

Санкції проти "Росатому"

За словами радника голови Офісу президента Владислава Власюка, одним з пріоритетних напрямків обмежень ЄС проти Росії є розширення санкційного тиску на російські банки й "Росатом".

Під час роботи над 11 пакетом санкцій ЄС проти Росії, частина країн союзу заявила про необхідність введення обмежень проти ядерної промисловості ворога. Однак пізніше стало відомо, що союз поки що не планує цього робити. Тим часом пакет обмежень може містити нові спеціальні дозволи на фінансові операції та юридичні послуги, покликані допомогти європейським компаніям вийти з російського ринку.