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Сийярто поддержал спикера парламента Венгрии, критиковавшего Зеленского

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал критику украинской власти со стороны спикера венгерского парламента Ласло Кевера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии в Facebook.

"В то время как в последние месяцы в Венгрии работали десятки тысяч людей, чтобы помочь Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить", - написал Сийярто.

По его словам, представители украинской власти ни разу с начала войны "не сказали что-то положительное о Венгрии".

Он добавил, что критика Кевера, которая звучала в адрес Киева, является абсолютно заслуженной и спикер парламента Венгрии "полностью прав".

Напомним, ранее Кевер назвал "какой-то психической проблемой" решимость президента Владимира Зеленского, с которой он иногда жестко просит западных партнеров о поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.

Позже в МИД Украины потребовали извинений от Кевера за такие резкие слова в адрес главы украинского государства.

Советник главы ОП Михаил Подоляк после этого сказал, что критика в адрес Венгрии связана с тем, что она - единственная "проблемная" страна в европейской семье.

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Владимир ЗеленскийУкраинаВенгрия