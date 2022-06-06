Сійярто підтримав спікера парламенту Угорщини, який критикував Зеленського

"У той час як в останні місяці в Угорщині працювали десятки тисяч людей, щоб допомогти Україні та українському народу, українські політики постійно говорять про Угорщину в неприйнятному тоні, провокують нас, брешуть і намагаються очорнити нас", - написав Сійярто.

За його словами, представники української влади жодного разу від початку війни "не сказали щось позитивне про Угорщину".

Він додав, що критика Кевера, яка звучала на адресу Києва, є абсолютно заслуженою та спікер парламенту Угорщини "повністю правий".