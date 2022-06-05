МИД требует от спикера парламента Венгрии справку о психическом состоянии после критики Зеленского
Министерство иностранных дел требует от спикера парламента Венгрии Ласло Кевера справку о его психическом состоянии. Ведомство считает, что только после этого можно оценивать заявление политика касательно президента Владимира Зеленского
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко в Facebook.
"МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка словам господина Кевера напрямую зависит от заключения, зафиксированном в справке", - говорится в сообщении.
Также Николенко добавил, что венгерские политики продолжают оправдывать преступления России, которые она совершает на территории Украины.
"К большому сожалению, венгерские политики упорно продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления России. Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла", - добавил спикер МИД.
Напомним, спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что решительная риторика Владимира Зеленского в отношении западных лидеров вызвана "какой-то психической проблемой".
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