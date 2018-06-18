Сийярто обвинил Совет Европы в недостаточной заботе о венграх Закарпатья

Он также обвинил Украину в игнорировании рекомендаций Венецианской комиссии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Совет Европы за то, что он "больше обеспокоен ситуацией с мигрантами, чем закарпатскими венграми, чьи права грубо нарушают в Украине". Соответствующее заявление он сделал во время выступления на двадцатой годовщине подписания Рамочной конвенции и Европейской хартии региональных языков, текст заявления обнародован на сайте правительства Венгрии.

"Не может быть так, что европейская институция больше обеспокоена эффективностью венгерской пограничной охраны..., чем закарпатскими венграми, чьи права грубо нарушаются в Украине", - подчеркнул министр.

Он также обвинил Украину в игнорировании рекомендаций Венецианской комиссии.

"Некоторым европейским странам, которые также являются членами Совета Европы, нельзя позволять пренебрегать правами меньшинств, полностью игнорируя мнение Венецианской комиссии", - заявил он.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в конце текущей недели состоится межправительственная встреча высокого уровня между представителями Украины и Венгрии относительно разногласий, которые возникли после принятия в сентябре 2017 года нового украинского закона об образовании.