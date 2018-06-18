Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.39
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.65
Межбанк BID 30.63
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.39
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.65
Межбанк BID 30.63
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Сийярто обвинил Совет Европы в недостаточной заботе о венграх Закарпатья

НовостиПолитика    18.06.2018 - 22:01
Фото: Петер Сийярто (flickr.com/mfa_lithuania)
Фото: Петер Сийярто (flickr.com/mfa_lithuania)

Он также обвинил Украину в игнорировании рекомендаций Венецианской комиссии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Совет Европы за то, что он "больше обеспокоен ситуацией с мигрантами, чем закарпатскими венграми, чьи права грубо нарушают в Украине". Соответствующее заявление он сделал во время выступления на двадцатой годовщине подписания Рамочной конвенции и Европейской хартии региональных языков, текст заявления обнародован на сайте правительства Венгрии.

"Не может быть так, что европейская институция больше обеспокоена эффективностью венгерской пограничной охраны..., чем закарпатскими венграми, чьи права грубо нарушаются в Украине", - подчеркнул министр.

Он также обвинил Украину в игнорировании рекомендаций Венецианской комиссии.

"Некоторым европейским странам, которые также являются членами Совета Европы, нельзя позволять пренебрегать правами меньшинств, полностью игнорируя мнение Венецианской комиссии", - заявил он.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в конце текущей недели состоится межправительственная встреча высокого уровня между представителями Украины и Венгрии относительно разногласий, которые возникли после принятия в сентябре 2017 года нового украинского закона об образовании.

Пограничники подтвердили нарушение границы Венгрии самолетом с территории Украины МОН начало переговоры с венгерской общиной о языковой статье закона об образовании
Теги публикации: Венгрия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь