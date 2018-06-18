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Сіярто звинуватив Раду Європи в недостатній турботі про угорців Закарпаття

НовиниПолітика    18.06.2018 - 22:01
Фото: Петер Сіярто (flickr.com/mfa_lithuania)
Фото: Петер Сіярто (flickr.com/mfa_lithuania)

Він також звинуватив Україну в ігноруванні рекомендацій Венеціанської комісії

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто розкритикував Раду Європи через те, що вона "більше стурбована ситуацією з мігрантами, ніж закарпатськими угорцями, чиї права грубо порушують в Україні". Відповідну заяву він зробив під час виступу на двадцятій річниці підписання Рамкової конвенції та Європейської хартії регіональних мов, текст заяви оприлюднений на сайті уряду Угорщини.

"Не може бути так, що європейська інституція більше стурбована ефективністю угорської прикордонної охорони..., ніж закарпатськими угорцями, чиї права грубо порушуються в Україні", - підкреслив міністр.

Він також звинуватив Україну в ігноруванні рекомендацій Венеціанської комісії.

"Деяким європейським країнам, які також є членами Ради Європи, не можна дозволяти нехтувати правами меншин, повністю ігноруючи думку Венеціанської комісії", - заявив він.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що наприкінці поточного тижня відбудеться міжурядова зустріч високого рівня між представниками України та Угорщини щодо розбіжностей, які виникли після ухвалення у вересні 2017 року нового українського закону про освіту. 

Прикордонники підтвердили порушення кордону Угорщини літаком з території України МОН розпочало переговори з угорською громадою щодо мовної статті закону про освіту
Теги публікації: Угорщина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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