Глава МИД Венгрии: Киев и Будапешт проведут переговоры относительно закона об образовании

Это будет первая встреча со дня обострения спора вокруг украинского закона

В конце текущей недели состоится межправительственная встреча высокого уровня между представителями Украины и Венгрии относительно разногласий, которые возникли после принятия в сентябре 2017 года нового украинского закона об образовании. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время выступления на конференции по случаю 20-й годовщины подписания Рамочной конвенции по защите нацменьшинств и Европейской хартии региональных языков в Страсбурге, сообщает DW.

Так, венгерский министр подчеркнул, что это будет первая встреча такого уровня с тех пор, как диалог Киева и Будапешта обострился из-за спора вокруг украинского закона, однако не уточнил детали будущих переговоров.

"К сожалению, сегодня вы вовлечены в конфликт с нашим соседним государством, в котором нарушаются права венгров", - сказал Петер Сиярто.

По его словам, на территории Украины проживает более 150 тысяч венгров, которые до недавнего времени имели право получать образование на родном языке, но после принятия нового закона об образовании "они это право потеряли".

"Это именно та ситуация, когда сокращаются уже имеющиеся права нацменьшинств", - подчеркнул венгерский министр.

Он также заявил, что в заключении Венецианской комиссии относительно закона четко говорилось о том, что подобные законы должны приниматься только после консультаций с представителями нацменьшинств, а закон, против которого протестует нацменьшинство, не может быть имплементирован".

Вместе с тем, Петер Сиярто признал роль Совета Европы в защите прав нацменьшинств, однако заявил, что об этих правах "мало просто говорить". По его мнению, международные организации должны иметь в своем распоряжении инструменты, которые должны заставлять стороны выполнять Рамочную конвенцию по защите прав нацменьшинств и Хартию региональных языков.

"Геополитика не может быть причиной для того, чтобы не выполнять эти соглашения", - заявил Сиярто. Он также отметил, что защита прав нацменьшинств - "главный фокус для венгерской внешней политики".

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины и венгерская община провели переговоры относительно законопроекта "О общую среднее образование". В частности, стороны совместно работли над разработкой программ в рамках законопроекта.