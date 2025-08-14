Сійярто обурився українським ударом по нафтопроводу "Дружба"
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто висловив обурення у зв'язку з ударом України по нафтопроводу "Дружба" в Брянській області РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост чиновника у Facebook.
За його словами, Україна здійснила удар дроном "по важливій розподільчій станції", що ставить під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини.
Він стверджує, що Будапешт зараз є постачальником номер один для України, і без Угорщини "українська енергетична безпека стала б вельми нестабільною".
З огляду на вищесказане, міністр висловив "невдоволення" ударом України.
"У цьому контексті останній удар України по нафтопроводу "Дружба", який постачає Угорщині сиру нафту і відіграє ключову роль в енергетичній безпеці нашої країни, є особливо обурливим", - написав Сійярто.
Крім того, політик закликав "не ставити під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини".
"І припинити атакувати шляхи постачання енергії в Угорщину у війну, до якої ми, угорці, не маємо жодного відношення", - додав він.
Що передувало
У ніч на 13 серпня українські дрони-камікадзе атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Транснафта Дружба" в місті Унеча Брянської області Росії.
Операція була проведена Головним управлінням розвідки МО України спільно з підрозділами Сил оборони.
Спочатку в районі Унечі прогриміли вибухи, потім спалахнула масштабна пожежа. На місце прибули підрозділи екстрених служб.
Як відомо, глава угорського МЗС Петер Сійярто неодноразово озвучував скандальні заяви щодо України. Однією з них були його слова про те, що Зеленський "хоче маріонетковий уряд в Угорщині, який би посилав Україні гроші".
Також нещодавно Сіярто подякував президенту США Дональду Трампу за скасування санкцій, які заважали "Росатому" будувати електростанцію "Пакш" в Угорщині. Договір про будівництво двох енергоблоків на цій АЕС Росія та Угорщина уклали ще 2014 року.