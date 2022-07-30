Сийярто назвал "ошибкой" отказ Грузии в статусе кандидата в члены ЕС
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе не так давно было принято ошибочное решение, когда Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на пресс-конференции после встречи в Будапеште с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили.
"Должен также сказать, что, к сожалению, не так давно в Брюсселе было принято ошибочное решение, когда Грузия не получила статус кандидата на членство в ЕС", - сказал он.
По его словам, Грузия и население Грузии заслужили статус кандидата.
"На мой взгляд, Грузии должен был быть предоставлен статус кандидата, я думаю, что Грузия и население Грузии заслужили этот статус, и решение не предоставлять этот статус Грузии противоречит интересам не только Венгрии, но в целом интересам и попытке усиления ЕС. Это решение - неуважение к грузинскому народу и упущенная возможность", - добавил Сийярто.
Как сообщалось, Европейский совет провел заседание по предоставлению Украине, Молдове и Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. С Молдовой решение было однозначным, а Грузии поставили условия.
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