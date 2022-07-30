Сійярто назвав "помилкою" відмову Грузії у статусі кандидата у члени ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що в Брюсселі нещодавно було прийнято помилкове рішення, коли Грузія не отримала статусу кандидата в члени ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-конференції після зустрічі в Будапешті з главою МЗС Грузії Іллею Дарчіашвілі.

"Мушу також сказати, що, на жаль, нещодавно в Брюсселі було прийнято помилкове рішення, коли Грузія не отримала статусу кандидата на членство в ЄС", - сказав він.

За його словами, Грузія та населення Грузії заслужили статус кандидата.

"На мій погляд, Грузії мав бути наданий статус кандидата, я думаю, що Грузія та населення Грузії заслужили на цей статус, і рішення не надавати цей статус Грузії суперечить інтересам не тільки Угорщини, але в цілому інтересам та спробі посилення ЄС. Це рішення - неповага до грузинського народу та втрачена можливість", - додав Сійярто.