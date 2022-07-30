ua ru
Сб, 30 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сійярто назвав "помилкою" відмову Грузії у статусі кандидата у члени ЄС

Новость на русском →
Грузія, Субота 30 липня 2022 17:45
Сійярто назвав "помилкою" відмову Грузії у статусі кандидата у члени ЄС Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (flickr)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що в Брюсселі нещодавно було прийнято помилкове рішення, коли Грузія не отримала статусу кандидата в члени ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-конференції після зустрічі в Будапешті з главою МЗС Грузії Іллею Дарчіашвілі.

"Мушу також сказати, що, на жаль, нещодавно в Брюсселі було прийнято помилкове рішення, коли Грузія не отримала статусу кандидата на членство в ЄС", - сказав він.

За його словами, Грузія та населення Грузії заслужили статус кандидата.

"На мій погляд, Грузії мав бути наданий статус кандидата, я думаю, що Грузія та населення Грузії заслужили на цей статус, і рішення не надавати цей статус Грузії суперечить інтересам не тільки Угорщини, але в цілому інтересам та спробі посилення ЄС. Це рішення - неповага до грузинського народу та втрачена можливість", - додав Сійярто.

Як повідомлялось, Європейська рада провела засідання щодо надання Україні, Молдові та Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. З Молдовою рішення було однозначним, а Грузії поставили умови.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія
NEWS
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
DAILY
"Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника