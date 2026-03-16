Сіярто звинуватив Київ у зриві вигаданої зустрічі: у МЗС відповіли тролінгом

Звинувачення Сіярто

"Спочатку планувалося, що сьогодні відбудеться тристороння зустріч за участю словацького та українського міністрів енергетики, проте українська сторона зрештою не погодилася на це навіть тут, у Брюсселі", - написав глава угорського МЗС.

Він звинуватив Україну і Брюссель у тому, що вони нібито відхиляють усі можливі запити про зустріч, а також не дозволяють поїздку інспекторів ЄС до пошкодженої Росією ділянки нафтопроводу "Дружба".

Сіярто вкотре поскаржився, що Україна "не запускає "Дружбу" з політичних причин". На його думку, трубопровід "технічно і фізично готовий" до роботи".

"Як би вони не намагалися, ми захистимо себе: у нас є запас на 86 днів, тому що ми добре управляємо ресурсами і тримаємо ціни на бензин під контролем. Але нехай кожен запам'ятає, що саме так українці поводяться з нами", - написав угорський міністр.

Відповідь українського МЗС

Тихий, коментуючи звинувачення Сіярто, наголосив, що неможливо відмовитися від того, що не планувалося.

"Це вже стало типовим угорським почерком - самі щось нафантазували, самі нас звинуватили", - підкреслив речник МЗС.

Він додав, що в суботу, 14 березня, для дипломатичного корпусу був детальний брифінг від "Нафтогазу". Серед представників 31 країни на зустрічі був присутній і посол Угорщини.

"Повна інформація про стан "Дружби" була вкотре доведена до всіх партнерів, зокрема й угорців", - сказав Тихий.