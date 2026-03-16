Сийярто обвинил Киев в срыве выдуманной встречи: в МИД ответили троллингом

Обвинения Сийярто

"Изначально планировалось, что сегодня состоится трехсторонняя встреча с участием словацкого и украинского министров энергетики, однако украинская сторона в итоге не согласилась на это даже здесь, в Брюсселе", - написал глава венгерского МИДа.

Он обвинил Украину и Брюссель в том, что они якобы отклоняют все возможные запросы о встрече, а также не разрешают поездку инспекторов ЕС к поврежденному Россией участку нефтепровода "Дружба".

Сийярто в очередной раз пожаловался, что Украина "не запускает "Дружбу" по политическим причинам". По его мнению, трубопровод "технически и физически готов" к работе".

"Как бы они ни пытались, мы защитим себя: у нас есть запас на 86 дней, потому что мы хорошо управляем ресурсами и держим цены на бензин под контролем. Но пусть каждый запомнит, что именно так украинцы ведут себя с нами", - написал венгерский министр.

Ответ украинского МИДа

Тихий, комментируя обвинения Сийярто, подчеркнул, что невозможно отказаться от того, что не планировалось.

"Это уже стало типичным венгерским почерком - сами что-то нафантазировали, сами нас обвинили", - подчеркнул спикер МИД.

Он добавил, что в субботу, 14 марта, для дипломатического корпуса был детальный брифинг от "Нафтогаза". Среди представителей 31 страны на встрече присутствовал и посол Венгрии.

"Полная информация о состоянии "Дружбы" была в очередной раз доведена до всех партнеров, в том числе и венгров", - сказал Тихий.