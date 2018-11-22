Сиярто: нигде в законах Украины не сказано, что венгерский паспорт - преступление

Фото: Петер Сіярто (flickr.com/mfarussia)

По его словам, все, что делала Венгрия, полностью соответствовало нормам законодательства

Глава Министерства Венгрии Петер Сиярто заявил, что в украинском законодательстве нигде не сказано, что венгерский паспорт - это преступление. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Сиярто DW.

В частности, на вопрос для чего Венгрия предоставляет гражданство украинцам, Сиярто ответил, что "нигде в украинском законодательстве не сказано, что иметь паспорт другой страны - это преступление или это запрещено".

"Да, конечно, двойное гражданство – это феномен, который существует и признается во всей Европе. Есть другие соседки Украины, такие как Румыния, в которых законодательство разрешает двойное гражданство. В международном праве четко прописано, кто имеет право на двойное гражданство. И на Закарпатье живут венгры, которые, согласно венгерскому законодательству, имеют право на двойное гражданство. Если вы посмотрите на украинские законы, то там нигде не сказано, что иметь паспорт другой страны – это преступление или это запрещено. Сейчас в Верховной раде зарегистрировали законопроект, который вводит такое наказание, но пока что его нет, иначе не было бы потребности в этом новом законе. Поэтому, все, что мы делали, полностью соответствовало венгерским, международным и европейским нормам", - отметил Сиярто.

Он также отметил, что Венгрия пока не может ожидать прогресса в отношениях с Украиной, но "заинтересована в дружеских отношениях".

"Вопрос нарушения прав национальных меньшинств, в частности, венгров, является вопросом, в которых и мы имеем право голоса. Это не только двусторонний вопрос, он еще и многосторонний. Ведь о правах меньшинств говорится не только в двусторонних соглашениях между Украиной и Венгрией, но также и в международном праве. Поэтому мы заинтересованы в дружеских отношениях", - отметил он.

Безусловно, мы хотим иметь дружеские отношения со страной-соседкой Украиной.

Напомним, в сентябре разгорелся скандал после того, как на видео зафиксировали выдачу венгерских паспортов гражданам Украины в Береговом. Данный процесс сопровождался инструктажем о том, что не стоит сообщать украинским властям о второй паспорт. Также на видео зафиксировано, как украинцы зачитывают клятву, в которой обещают считать Венгрию своей родиной.

Вследствие этого 4 октября консула Венгрии в городе Берегово было объявлено персоной нон-грата. Информацию о этом было сообщено послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню. В ответ Венгрия выслала украинского дипломата.

12 ноября председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявил, что Будапешт перенес выдачу своих паспортов жителям Закарпатья из Берегового в соседнее венгерское город Кишварда.