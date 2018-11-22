Сіярто: ніде в законах України не сказано, що угорський паспорт - злочин

Фото: Петер Сіярто (flickr.com/mfarussia)

За його словами, все, що робила Угорщина, повністю відповідало нормам законодавства

Голова Міністерства Угорщини Петер Сіярто заявив, що в українському законодавстві ніде не сказано, що угорський паспорт - це злочин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Сіярто DW.

Зокрема на запитання для чого Угорщина надає громадянство українцям, Сіярто відповів, що "ніде в українському законодавстві не сказано, що мати паспорт іншої країни - це злочин чи це заборонено".

"Так, звісно, подвійне громадянство – це феномен, який існує та визнається в усій Європі. Є інші сусідки України, такі як Румунія, в яких законодавство дозволяє подвійне громадянство. У міжнародному праві чітко прописано, хто має право на подвійне громадянство. І на Закарпатті живуть угорці, які, згідно з угорським законодавством мають право на подвійне громадянство. Якщо ви поглянете на українські закони, то там ніде не сказано, що мати паспорт іншої країни – це злочин чи це заборонено. Зараз у Верховній раді зареєстрували законопроект, який запроваджує таке покарання, але поки що його немає, бо інакше не було б потреби у цьому новому законі. Тож, усе, що ми робили, повністю відповідало угорським, міжнародним та європейським нормам", - зазначив Сіярто.

Він зазначив, що Угорщина наразі не може очікувати прогресу у відносинах із Україною, але "зацікавлена у дружніх відносинах".

"Питання порушення прав національних меншин, зокрема, угорців, є питанням, в яких і ми маємо право голосу. Це не лише двостороннє питання, воно ще й багатостороннє. Адже про права меншин йдеться не лише у двосторонніх угодах між Україною та Угорщиною, але також і в міжнародному праві. Тож ми зацікавлені у дружніх відносинах", - зазначив він.

Безумовно, ми хочемо мати дружні стосунки з країною-сусідкою Україною.

Нагадаємо, у вересні розгорівся скандал після того, як на відео зафіксували видачу громадянам України угорських паспортів у Береговому. Даний процес супроводжувався інструктажем про те, що не варто повідомляти українській владі про другий паспорт. Також на відео зафіксовано, як українці зачитують клятву, в якій обіцяють вважати Угорщину своєю батьківщиною.

Унаслідок цього 4 жовтня консула Угорщини у місті Берегове оголошено персоною нон-грата. Інформацію про це було повідомлено послу Угорщини в Україні Ерно Кешкеню. У відповідь Угорщина вислала українського дипломата.

12 листопада голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявив, що Будапешт переніс видачу своїх паспортів мешканцям Закарпаття із Берегового в сусіднє угорське місто Кішварда.