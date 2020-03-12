ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

За стычки и нападение на Сивохо задержали 15 человек, полиция открыла дело

Новости » Происшествия     12.03.2020 - 13:03
За стычки и нападение на Сивохо задержали 15 человек, полиция открыла дело
Фото: задержание за нападение на Сивохо (kyiv.npu.gov.ua)

Действия представителей "Нацкорпуса" квалифицировали как хулиганство

Киевская полиция задержала 15 участников стычки на презентации Национальной платформы примирения и единства, которые, в том числе, напали на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что сегодня около 11:30 на презентации Национальной платформы примирения и единства в Киеве группа молодых людей устроила стычки, в ходе которых толкнули Сивохо. После этого они попытались сбежать.

"… однако 15 активных участников доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. Полицейские продолжают поиски всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело за хулиганство.

За стычки и нападение на Сивохо задержали 15 человек, полиция открыла дело

Фото: задержание за нападение на Сивохо (kyiv.npu.gov.ua)

Отметим, сегодня в КВЦ "Парковый" представители "Нацкорпуса" сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства, которая была разработана для реинтеграции Донбасса.

Напомним, Национальная платформа примирения и единства должна была стартовать еще в феврале, однако ее перенесли на фоне обострения боевых действий на Донбассе.

Красный Крест направил на Донбасс новую партию гуманитарной помощи Взорванные годы: как война изменила жизнь детей на Донбассе
Новости Украины КиевДонбасснападение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь