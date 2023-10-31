Сивина в бороду. Мессі та ще чотири найстарших володарі "Золотого м'яча"

У голосуванні за приз від культового видання France Football чемпіон світу випередив значно молодших конкурентів. 23-річний форвард англійського "Манчестер Сіті" Ерлінд Холанд став другим у боротьбі за престижну нагороду. Натомість зірка французького "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе прийшов до фінішу третім у 24 роки.

Утім, 36-річний Мессі не став віковим рекордсменом "Золотого м'яча". Аргентинець потрапив у компанію головних аксакалів клубу обраних на другому місці. Поруч із восьмиразовим володарем призу надовго прописалися переважно герої минулого. На непідкореній же вершині залишається перший в історії переможець номінації.

У 1956 році англійський нападник Стенлі Меттьюз отримав перший "Золотий м'яч". Із висоти років нагородження тоді 41-річного ветерана – вшанування попередніх заслуг. Справжній джентльмен на полі Меттьюз у той час був синонімом до слова "футбол", як пізніше Гретцкі почав нерозривно асоціюватися з хокеєм чи Шумахер – із Формулою-1.

Фото: Сер Стенлі Меттьюз мав прізвисько "Чарівник дриблінгу" (twitter.com/BlackpoolFC)

Так, "Блекпул" за підсумками сезону 1955/56 став віце-чемпіоном Англії. Проте, Меттьюз оформив усього три м'ячі за весь чемпіонат. Той же аргентинець Ді Стефано був на піку кар'єри та привів мадридський "Реал" до тріумфу в Кубку чемпіонів. Але роздавати "Золоті м'ячі" за заслуги France Football взявся вже тоді.

На третій сходинці опинився минулорічний переможець номінації – Карім Бензема. Французький форвард здобув приз у 34 роки. На відміну від того ж Меттьюза, в той час лідер мадридського "Реала" був безумовно найкращим у всьому світі. Він привів "вершкових" до перемог у чемпіонаті Іспанії, Лізі чемпіонів і Суперкубку Іспанії, здобув Трофей Пічічі та "нагатив" 44 м'ячі за весь сезон.

Ще одним корифеєм в історії "Золотого м'яча" став Лев Яшин. Легендарний радянський воротар здобув нагороду в 1963 році. "Чорному павуку" тоді виповнилося 34. Схоже, що й тут редакція французького журналу поклалася на попередні досягнення голкіпера на кшталт тріумфу на чемпіонаті Європи-1960. Ближче до часу вручення нагороди Яшин ігровий пік пройшов. На тому ж ЧС-1962 збірна СРСР вилетіла від Чилі в 1/4 фіналу...

Фото: Лев Яшин залишається єдиним воротарем-володарем "Золотого м'яча" в історії (the-sportsnation.com)

Нарешті замкнув п'ятірку найстарших володарів "Золотого м'яча" всіх часів Альфредо Ді Стефано. Той приз для нападника трьох збірних (Аргентина, Колумбія, Іспанія) був другим у кар'єрі. Претензій до нагородження уродженця Буенос-Айреса обмаль. У 1959 році він виграв четвертий поспіль Кубок чемпіонів із "Реалом", а ще став першим бомбардиром Ла Ліги.

Далі в десятці вікових переможців номінації чимало героїв недавнього минулого. Ті ж Модріч і Каннаваро здобули "Золотий м'яч" у 33 роки. Португальцю Роналду в час останнього тріумфу було 32, а співвітчизникам Масопусту та Недведу по 31. Щоб перевершити досягнення Меттьюза Мессі повинен виграти приз у 2028 році...