UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сивина в бороду. Мессі та ще чотири найстарших володарі "Золотого м'яча"

Фото: Ліонель Мессі опинився на вершині в 36 (twitter.com/ballondor)
Автор: Антон Федорців

Напередодні нападник американського "Інтера Маямі" та збірної Аргентини Ліонель Мессі здобув восьмий у професіональній кар'єрі "Золотий м'яч" у віці 36 років.

Коротко про п'ятьох найстарших футболістів з виграними "Золотими м'ячами" – в матеріалі РБК-Україна.

У голосуванні за приз від культового видання France Football чемпіон світу випередив значно молодших конкурентів. 23-річний форвард англійського "Манчестер Сіті" Ерлінд Холанд став другим у боротьбі за престижну нагороду. Натомість зірка французького "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе прийшов до фінішу третім у 24 роки.

Утім, 36-річний Мессі не став віковим рекордсменом "Золотого м'яча". Аргентинець потрапив у компанію головних аксакалів клубу обраних на другому місці. Поруч із восьмиразовим володарем призу надовго прописалися переважно герої минулого. На непідкореній же вершині залишається перший в історії переможець номінації.

У 1956 році англійський нападник Стенлі Меттьюз отримав перший "Золотий м'яч". Із висоти років нагородження тоді 41-річного ветерана – вшанування попередніх заслуг. Справжній джентльмен на полі Меттьюз у той час був синонімом до слова "футбол", як пізніше Гретцкі почав нерозривно асоціюватися з хокеєм чи Шумахер – із Формулою-1.

 

 

Фото: Сер Стенлі Меттьюз мав прізвисько "Чарівник дриблінгу" (twitter.com/BlackpoolFC)

 

Так, "Блекпул" за підсумками сезону 1955/56 став віце-чемпіоном Англії. Проте, Меттьюз оформив усього три м'ячі за весь чемпіонат. Той же аргентинець Ді Стефано був на піку кар'єри та привів мадридський "Реал" до тріумфу в Кубку чемпіонів. Але роздавати "Золоті м'ячі" за заслуги France Football взявся вже тоді.

На третій сходинці опинився минулорічний переможець номінації – Карім Бензема. Французький форвард здобув приз у 34 роки. На відміну від того ж Меттьюза, в той час лідер мадридського "Реала" був безумовно найкращим у всьому світі. Він привів "вершкових" до перемог у чемпіонаті Іспанії, Лізі чемпіонів і Суперкубку Іспанії, здобув Трофей Пічічі та "нагатив" 44 м'ячі за весь сезон.

Ще одним корифеєм в історії "Золотого м'яча" став Лев Яшин. Легендарний радянський воротар здобув нагороду в 1963 році. "Чорному павуку" тоді виповнилося 34. Схоже, що й тут редакція французького журналу поклалася на попередні досягнення голкіпера на кшталт тріумфу на чемпіонаті Європи-1960. Ближче до часу вручення нагороди Яшин ігровий пік пройшов. На тому ж ЧС-1962 збірна СРСР вилетіла від Чилі в 1/4 фіналу...

 

 

Фото: Лев Яшин залишається єдиним воротарем-володарем "Золотого м'яча" в історії (the-sportsnation.com)

 

Нарешті замкнув п'ятірку найстарших володарів "Золотого м'яча" всіх часів Альфредо Ді Стефано. Той приз для нападника трьох збірних (Аргентина, Колумбія, Іспанія) був другим у кар'єрі. Претензій до нагородження уродженця Буенос-Айреса обмаль. У 1959 році він виграв четвертий поспіль Кубок чемпіонів із "Реалом", а ще став першим бомбардиром Ла Ліги.

Далі в десятці вікових переможців номінації чимало героїв недавнього минулого. Ті ж Модріч і Каннаваро здобули "Золотий м'яч" у 33 роки. Португальцю Роналду в час останнього тріумфу було 32, а співвітчизникам Масопусту та Недведу по 31. Щоб перевершити досягнення Меттьюза Мессі повинен виграти приз у 2028 році...

До слова, раніше пригадали вручення "Золотого м'яча-2003" без Роналду в списку претендентів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МессиЗолотий м'яч