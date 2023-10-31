Седина в бороду. Месси и еще четыре самых старших обладателя "Золотого мяча"

В голосовании за приз от культового издания France Football чемпион мира опередил гораздо моложе конкурентов. 23-летний форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинд Холанд стал вторым в борьбе за престижную награду. Зато звезда французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пришел к финишу третьим в 24 года.

Впрочем, 36-летний Месси не стал возрастным рекордсменом "Золотого мяча". Аргентинец попал в компанию главных аксакалов клуба избранных на втором месте. Наряду с восьмикратным обладателем приза надолго прописались преимущественно герои прошлого. На непокоренной же вершине остается первый в истории победитель номинации.

В 1956 году английский нападающий Стэнли Мэттьюз получил первый "Золотой мяч". С высоты лет награждение тогда 41-летнего ветерана – чествование предыдущих заслуг. Настоящий джентльмен на поле Мэттьюз в то время был синонимом слова "футбол", как позже Гретцки начал неразрывно ассоциироваться с хоккеем либо Шумахер – с Формулой-1.

Фото: Сэр Стэнли Мэттьюз имел прозвище "Волшебник дриблинга" (twitter.com/BlackpoolFC)

Да, "Блэкпул" по итогам сезона 1955/56 стал вице-чемпионом Англии. Тем не менее, Мэттьюз оформил всего три мяча за весь чемпионат. Тот же аргентинец Ди Стефано был на пике карьеры и привел мадридский "Реал" к триумфу в Кубке чемпионов. Но раздавать "Золотые мячи" за заслуги France Football принялся уже тогда.

На третьей строчке оказался прошлогодний победитель номинации – Карим Бензема. Французский форвард получил приз в 34 года. В отличие от того же Мэттьюза, в то время лидер мадридского "Реала" был, безусловно, лучшим во всем мире. Он привел "сливочных" к победам в чемпионате Испании, Лиге чемпионов и Суперкубке Испании, завоевал Трофей Пичичи и "наколотил" 44 мяча за весь сезон.

Еще одним корифеем в истории "Золотого мяча" стал Лев Яшин. Легендарный советский вратарь получил награду в 1963 году. "Черному пауку" тогда исполнилось 34. Похоже, и здесь редакция французского журнала положилась на предыдущие достижения голкипера вроде триумфа на чемпионате Европы-1960. Ближе к времени вручения награды Яшин игровой пик прошел. На том же ЧМ-1962 сборная СССР вылетела от Чили в 1/4 финала...

Фото: Лев Яшин остается единственным вратарем-обладателем "Золотого мяча" в истории (the-sportsnation.com)

Наконец замкнул пятерку старейших обладателей "Золотого мяча" всех времен Альфредо Ди Стефано. Этот приз для нападающего трех сборных (Аргентина, Колумбия, Испания) был вторым в карьере. Претензий к награждению уроженца Буэнос-Айреса очень мало. В 1959 году он выиграл четвертый подряд Кубок чемпионов с "Реалом", а также стал первым бомбардиром Ла Лиги.

Далее в десятке возрастных победителей номинации немало героев недавнего прошлого. Те же Модрич и Каннаваро получили "Золотой мяч" в 33 года. Португальцу Роналду во время последнего триумфа было 32, а соотечественникам Масопусту и Недведу по 31. Чтобы превзойти достижение Мэттьюза, Месси должен выиграть приз в 2028 году...