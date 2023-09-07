20 років витримки. Яким був останній "Золотий м'яч" без Роналду серед претендентів

Нападник аравійського "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду напередодні не потрапив до переліку номінантів на "Золотий м'яч-2023". Такого не траплялося з 2003 року.

38-річний португалець точно не боротиметься за "Золотий м'яч" цьогоріч. Без звичної ролі зірковий форвард опинився уперше за два десятиліття. До топ-30 кандидатів на премію зате потрапив його одвічний конкурент Ліонель Мессі.

22 грудня 2003-го французький журнал підвів підсумки голосування представників 52-х країн за володаря найпрестижнішого індивідуального призу в світовому футболі. Кожен із запрошених експертів обрав п'ятьох футболістів зі списку 50-ти та роздав їм бали в очковій системі 5-4-3-2-1. Переможцем став чех Павел Недвед.

Півзахисник туринського "Ювентуса" загалом набрав 190 пунктів. Зокрема, 27 фахівців поставили його на перше місце, а ще дев'ять і двоє – на друге й третє відповідно. У сезоні 2002/03 Недвед справді був одним із лідерів "б'янконері". Туринці виграли Скудетто, здобули Суперкубки Італії у 2002-му та 2003-му роках, а ще дійшли до фіналу Ліги чемпіонів.

Щоправда, той фінал "Юве" програв "Мілану" в серії пенальті зі сейвами Діда та вирішальним пострілом Шевченка. Та загалом посередній сезон "россонері" (3-тє місце в Серії А) та українця персонально (10 м'ячів у всіх турнірах) вибили його з переліку конкурентів Недведа.

Чемпіонат Італії все ще боровся за пальму першості з англійською Прем'єр-лігою. Тож статус лідера тамтешнього чемпіона автоматично виводив футболіста у фаворити "Золотого м'яча". Конкурувати з магом Недведом могли хіба що лідери збірних-тріумфаторів чемпіонатів Європи чи Мундіалю або супербомбардири з топ-5 чемпіонатів.

Та ні Євро, ні чемпіонату світу в той рік не було. Тьєррі Анрі з лондонського "Арсенала" виграв голеадорські перегони в АПЛ із добрим, але не фантастичним результатом (25 м'ячів). Та ж історія була в Італії (Крістіан Вієрі, 24 м'ячі) та Іспанії (Рой Макаай, 29). Отже, вибір Недведа не був таким уже сенсаційним.

Час Роналду був не за горами. Уже в наступному році він увірветься відразу ж на 12-те місце в підсумковому голосуванні (11 балів). Потім опуститься на 20-те (3 пункти), щоб піднятися на 14-те (5 балів) і злетіти на друге місце в голосуванні 2007 року (277 очок). А в 2008-му португалець вперше підкорить вершину від France Football, щоб повторити цей подвиг ще 4 рази згодом. Іде епоха...

Підсумкові результати Кріштіану Роналду в номінаціях на "Золотий м'яч":

2004, 12-те місце (11 балів)

2005, 20-те місце (3)

2006, 14-те місце (5)

2007, 2-ге місце (277)

2008, переможець (446)

2009, 2-ге місце (233)

2010, 6-те місце (3,92% голосів)

2011, 2-ге місце (21,60%)

2012, 2-ге місце (23,68%)

2013, переможець (27,99%)

2014, переможець (37,66%)

2015, 2-ге місце (27,76%)

2016, переможець (745 очок)

2017, переможець (946)

2018, 2-ге місце (478)

2019, 3-тє місце (476)

2020, "Золотий м'яч" не вручали

2021, 6-те місце (178)

2022, 20-те місце