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В Крыму в августе возбудили пять уголовных дел за отказ служить в армии РФ

Новости » Общество    29.09.2019 - 00:51
В Крыму в августе возбудили пять уголовных дел за отказ служить в армии РФ
Иллюстративное фото (wikimapia)

Один приговор уже вынесли

В августе этого года в аннексированном Крыму возбудили пять новых уголовных дел в отношении крымчан за уклонение от службы в Вооруженных силах России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

Правозащитники зафиксировали три уголовных дела в подконтрольном России Нахимовском районном суде Севастополя и два в Советском районном суде.

При этом 6 августа один новый приговор в Советском райсуде вынес судья Игорь Бражник.

Ранее в Севастополе местного жителя обвинили в уклонении от призыва в российскую армию. Как сообщает "Комсомольская правда", 20-летний Глеб Щербаков отказался от прохождения военной службы "по политическим мотивам".

РБК-Украина писало, что в аннексированном Россией Крыму с апреля 2015 года за отказ от службы в российской армии к уголовной ответственности привлекли 59 человек.

Напомним, ранее сообщалось, власти оккупированного Крыма проводят среди детей меры, которые направлены на пропаганду войны и вступления в армию РФ.

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