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Ситуція в окупованому Криму погіршується, - ЮНЕСКО

Новини » Політика    30.09.2019 - 18:21
Ситуція в окупованому Криму погіршується, - ЮНЕСКО
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Ситуація на півострові погіршується у всіх сферах компетенції ЮНЕСКО

Спеціалізована установа ООН з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО констатує погіршення ситуації на території окупованого Криму у всіх сферах своєї компетенції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь ЮНЕСКО.

Доповідь містить інформацію про ситуацію в тимчасово окупованому Криму в сферах освіти, науки, культури, поширення інформації і функціонування ЗМІ.

Так, у документі констатується подальше погіршення ситуації на півострові у всіх сферах компетенції ЮНЕСКО. Наводяться факти порушень прав і свобод людини, передусім українців і кримських татар, фундаментальних принципів і норм ОООН, зокрема з питань забезпечення освітніх та культурних прав, перешкоджання вільному поширенню інформації та діяльності ЗМІ, численних випадків переслідувань і незаконних арештів журналістів

Також повідомляється, що дії окупаційної влади в Криму загрожують збереженню історичної цінності і достовірності українських об'єктів культурної спадщини, таких як "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора" (входить в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО) та Ханського палацу в Бахчисараї, який є кандидатом на включення в цей список.

Нагадаємо, раніше моніторингова місія ООН з прав людини закликала Росію виконати постанову суду і скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в окупированном Криму в серпні порушили п'ять кримінальних справ за відмову служити в армії РФ. В цілому, з квітня 2015 року за відмову від служби в російській армії до кримінальної відповідальності притягнуто 59 осіб.

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