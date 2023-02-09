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Ситуації з китайськими аеростатами не є провалом розвідки США, - Пентагон

Фото: прольоти китайських куль-шпигунів не є провалом розвідки США (скриншот euronews.com)
Автор: Антон Малиновський

Сполучені Штати Америки за останні три роки не змогли помітити мінімум три проліта китайських розвідувальних аеростатів над територію країни, проте у Пентагоні не вважають це провалом розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За словами прессекретаря Пентагона Пета Райдера, розвідники з часом зібрали достатньо інформації, щоб у майбутньому помічати такі аеростати.

"З точки зору їх моніторингу і збору даних, ми змогли зібрати воєдино сукупність знань, які дозволяють виявляти їх і діяти. Тож це не провал розвідки", - заявив він.

Нагадаємо, США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю , яку вважали кулею-шпигуном.

Пізніше американські військові заявили, що ведуть пошук залишків китайського розвідувального аеростату , збитого в суботу ВПС США. Його хочуть вивчити наявність шпигунських технологій Китаю.

Американська розвідка вважає, що Китай використовував шар-шпигун у рамках великої програми спостереження. Пекін міг збирати дані в країнах, які становлять для нього стратегічний інтерес.

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