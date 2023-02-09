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Ситуации с китайскими аэростатами не являются провалом разведки США, - Пентагон

Фото: пролеты китайских шаров-шпионов не являются провалом разведки США (скриншот euronews.com)
Автор: Антон Малиновский

Соединенные Штаты Америки за последние три года не смогли заметить минимум три пролета китайских разведывательных аэростатов над территорией страны, однако в Пентагоне не считают это провалом разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По словам пресс-секретаря Пентагона Пета Райдера, разведчики со временем собрали достаточно информации, чтобы в будущем замечать такие аэростаты.

"С точки зрения их мониторинга и сбора данных, мы смогли собрать воедино совокупность знаний, позволяющих выявлять их и действовать. Так что это не провал разведки", - заявил он.

Напомним, США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар, который считали пулей-шпионом.

Позже американские военные заявили, что ведут поиск остатков китайского разведывательного аэростата, сбитого в субботу ВВС США. Его хотят изучить наличие шпионских технологий Китая.

Американская разведка считает, чтоКитай использовал слой-шпион в рамках обширной программы наблюдения. Пекин мог собирать данные в странах, представляющих для него стратегический интерес.

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