Ситуація змінилась. Що відомо про ракетоносії РФ у Чорному морі на ранок

Обстріл України

У ніч проти 7 квітня російські окупанти вчергове запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" и ракети. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Рух ворожих дронів-камікадзе був зафіксований, зокрема, у бік Харківської області. Повідомлялось про вибухи у Харкові. Пізніше стало відомо, що у Харкові один з російських дронів влучив у приватний будинок, сталася пожежа. Троє людей постраждали.

Крім того, окупанти вдарили ракетою "Іскандер-М" припортову інфраструктуру в Одесі. Тут постраждала жінка. Також російські війська вдарили дронами і по Дніпропетровській області.

Загалом окупанти випустили керовану авіаційну ракету Х-31 з окупованої Луганської області, балістичну ракету "Іскандер-М" із Криму та 17 "Шахедів" з мису Чауда (Крим). ППО збила всі дрони.

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