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Ситуация изменилась. Что известно о ракетоносителях РФ в Черном море на утро

Фото: что известно о ракетоносителях РФ в Черном море на 7 апреля (youtube)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска не вывели 7 апреля ракетоносители в Черное море. Сейчас они заведены в пункты базирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона, Военно-морские силы ВСУ.

"В Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют", - отмечают в ВМС ВСУ.

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, ракетоносители снова заведены в пункты базирования.

"Ситуация несколько изменилась. Ракетоносители вновь заведены в пункты базирования. В принципе, это предсказуемо. Они так поступали и перед прошлыми массированными ракетно-дроновыми атаками. Выводили, а затем заводили ракетоносители", - рассказала она в эфире телемарафона.

Обстрел Украины

В ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" и ракеты. Сообщалось о взрывах в Харькове. Позже стало известно, что в Харькове один из российских дронов попал в частный дом, произошел пожар. Трое людей пострадали.

Кроме того, оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" по припортовой инфраструктуре в Одессе. Здесь пострадала женщина. Также российские войска ударили дронами и по Днепропетровской области.

В общей сложности оккупанты выпустили управляемую авиационную ракету Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма и 17 "Шахедов" из мыса Чауда (Крым). ПВО сбила все дроны.

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