Ситуація зі світлом в Україні скоро знову погіршиться: в "Укренерго" назвали причину

За його словами, відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня - це тимчасове покращення, зумовлене виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій.

Однак Кудрицький зазначив, що вже незабаром ситуація в енергосистемі знову погіршиться.

"Згідно з графіком, вже найближчими днями в ремонт знову вийдуть певні блоки на атомних електростанціях. І ця ситуація, яку ми маємо в останні дні, коли нам вистачає електроенергії й вдається уникати відключень, вона, на жаль, зміниться знову", - пояснив голова правління "Укренерго".