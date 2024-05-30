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Ситуація зі світлом в Україні скоро знову погіршиться: в "Укренерго" назвали причину

Фото: голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Ситуація в енергосистемі України незабаром знову погіршиться й можуть повернутися графіки відключень світла. Причиною є те, що в ремонт вийдуть декілька енергоблоків атомних електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За його словами, відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня - це тимчасове покращення, зумовлене виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій.

Однак Кудрицький зазначив, що вже незабаром ситуація в енергосистемі знову погіршиться.

"Згідно з графіком, вже найближчими днями в ремонт знову вийдуть певні блоки на атомних електростанціях. І ця ситуація, яку ми маємо в останні дні, коли нам вистачає електроенергії й вдається уникати відключень, вона, на жаль, зміниться знову", - пояснив голова правління "Укренерго".

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку травня в Україні знову повернулися графіки відключень світла через дефіцит в енергосистемі.

Зокрема, причиною стало те що українські енергооб'єкти піддалися низці масованих російських ударів. В результаті було зруйновано кілька великих ТЕС та ТЕЦ.

Однак протягом останніх декілька днів ситуація змінилася - "Укренерго" не вводило графіків відключень світла. Причина - сонячна генерація та вихід з ремонту двох енергоблоків АЕС.

Нещодавно експерт у сфері енергетики розповідав РБК-Україна, що влітку відключення світла в Україні можуть бути серйозніші через спеку та ремонти.

Про можливість повернення графіків відключень світла попереджав і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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УкренергоЕлектроенергіяВідключеня світла