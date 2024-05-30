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Ситуация со светом в Украине скоро снова ухудшится: в "Укрэнерго" назвали причину

Фото: глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Ситуация в энергосистеме Украины вскоре снова ухудшится и могут вернуться графики отключений света. Причиной является то, что в ремонт выйдут несколько энергоблоков атомных электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По его словам, отсутствие почасовых отключений электроэнергии в последние дни мая - это временное улучшение, вызванное выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций.

Однако Кудрицкий отметил, что уже вскоре ситуация в энергосистеме снова ухудшится.

"Согласно графику, уже в ближайшие дни в ремонт снова выйдут определенные блоки на атомных электростанциях. И эта ситуация, которую мы имеем в последние дни, когда нам хватает электроэнергии и удается избегать отключений, она, к сожалению, изменится снова", - пояснил глава правление "Укрэнерго".

Отключение света в Украине

Напомним, с начала мая в Украине снова вернулись графики отключений света из-за дефицита в энергосистеме.

В частности, причиной стало то, что украинские энергообъекты подверглись ряду массированных российских ударов. В результате были разрушены несколько крупных ТЭС и ТЭЦ.

Однако в последние несколько дней ситуация изменилась - "Укрэнерго" не вводило графиков отключений света. Причина - солнечная генерация и выход из ремонта двух энергоблоков АЭС.

Недавно эксперт в сфере энергетики рассказывал РБК-Украина, что летом отключения света в Украине могут быть серьезнее из-за жары и ремонтов.

О возможности возвращения графиков отключений света предупреждал и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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УкрэнергоЭлектроэнергияОтключения света