Ситуация со светом в Украине скоро снова ухудшится: в "Укрэнерго" назвали причину

По его словам, отсутствие почасовых отключений электроэнергии в последние дни мая - это временное улучшение, вызванное выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций.

Однако Кудрицкий отметил, что уже вскоре ситуация в энергосистеме снова ухудшится.

"Согласно графику, уже в ближайшие дни в ремонт снова выйдут определенные блоки на атомных электростанциях. И эта ситуация, которую мы имеем в последние дни, когда нам хватает электроэнергии и удается избегать отключений, она, к сожалению, изменится снова", - пояснил глава правление "Укрэнерго".