Ситуация со светом в Украине скоро снова ухудшится: в "Укрэнерго" назвали причину

Ситуация в энергосистеме Украины вскоре снова ухудшится и могут вернуться графики отключений света. Причиной является то, что в ремонт выйдут несколько энергоблоков атомных электростанций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
По его словам, отсутствие почасовых отключений электроэнергии в последние дни мая - это временное улучшение, вызванное выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций.
Однако Кудрицкий отметил, что уже вскоре ситуация в энергосистеме снова ухудшится.
"Согласно графику, уже в ближайшие дни в ремонт снова выйдут определенные блоки на атомных электростанциях. И эта ситуация, которую мы имеем в последние дни, когда нам хватает электроэнергии и удается избегать отключений, она, к сожалению, изменится снова", - пояснил глава правление "Укрэнерго".
Напомним, с начала мая в Украине снова вернулись графики отключений света из-за дефицита в энергосистеме.
В частности, причиной стало то, что украинские энергообъекты подверглись ряду массированных российских ударов. В результате были разрушены несколько крупных ТЭС и ТЭЦ.
Однако в последние несколько дней ситуация изменилась - "Укрэнерго" не вводило графиков отключений света. Причина - солнечная генерация и выход из ремонта двух энергоблоков АЭС.
Недавно эксперт в сфере энергетики рассказывал РБК-Украина, что летом отключения света в Украине могут быть серьезнее из-за жары и ремонтов.
О возможности возвращения графиков отключений света предупреждал и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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