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Ситуація зі світлом в Україні: дефіцит потужності відсутній 25-й день і не прогнозується

Фото: дефіциту електрики в Україні немає вже 25 днів і не прогнозується (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні ситуація з електрикою залишається стабільною. Прогнозується, що вона залишатиметься такою й надалі за відсутності нових атак росіян на енергосистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

За даними оператора, споживання залишається на рівні робочого дня, збільшення світлового дня та потепління впливають на поступове його зниження.

Тим часом в Україні працюють всі види електростанцій в енергосистемі, чого достатньо для покриття споживання. Імпорт електроенергії незначний.

Разом з тим дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 25 день поспіль і наразі не прогнозується.

При цьому знижене споживання, відновлення роботи деяких генеруючих потужностей, забезпеченість ресурсом гідрогенерації та сезонне стрімке зростання вже дозволило сформувати в енергосистемі певний резерв потужності, що підвищує рівень надійності електропостачання та операційної безпеки енергосистеми.

В "Укренерго" зазначають, що обмежень використання для споживачів не заплановано, але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Тим часом в Одеській області тривають роботи для підвищення надійності живлення регіону.

Також тривають ремонтні роботи на всіх інших об’єктах "Укренерго", пошкоджених ворожими обстрілами.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що світло в Україні більше не вимикатимуть, якщо не буде нових ударів.

Також ми писали про те, що відсутність дефіциту електроенергії призвела до пожвавлення економічної активності.

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