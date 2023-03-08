Ситуация со светом в Украине: дефицит мощности отсутствует 25-й день и не прогнозируется

По данным оператора, потребление остается на уровне рабочего дня, увеличение светового дня и потепление влияют на его постепенное снижение.

Между тем в Украине работают все виды электростанций в энергосистеме, чего достаточно для покрытия потребления. Импорт электроэнергии незначителен.

Вместе с тем дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 25 день подряд и пока не прогнозируется.

При этом сниженное потребление, восстановление работы некоторых генерирующих мощностей, обеспеченность ресурсом гидрогенерации и сезонный стремительный рост позволили сформировать в энергосистеме определенный резерв мощности, что повышает уровень надежности электроснабжения и операционной безопасности энергосистемы.

В "Укрэнерго" отмечают, что ограничения использования для потребителей не запланированы, но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

Тем временем в Одесской области продолжаются работы по повышению надежности питания региона.

Также продолжаются ремонтные работы на всех других объектах "Укрэнерго", поврежденных вражескими обстрелами.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что свет в Украине больше не будут выключать, если не будет новых ударов.

Также мы писали о том, что отсутствие дефицита электроэнергии привело к оживлению экономической активности.

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