Ситуація зі світлом в Україні: дефіцит потужності відсутній 25-й день і не прогнозується

В Україні ситуація з електрикою залишається стабільною. Прогнозується, що вона залишатиметься такою й надалі за відсутності нових атак росіян на енергосистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

За даними оператора, споживання залишається на рівні робочого дня, збільшення світлового дня та потепління впливають на поступове його зниження.

Тим часом в Україні працюють всі види електростанцій в енергосистемі, чого достатньо для покриття споживання. Імпорт електроенергії незначний.

Разом з тим дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 25 день поспіль і наразі не прогнозується.

При цьому знижене споживання, відновлення роботи деяких генеруючих потужностей, забезпеченість ресурсом гідрогенерації та сезонне стрімке зростання вже дозволило сформувати в енергосистемі певний резерв потужності, що підвищує рівень надійності електропостачання та операційної безпеки енергосистеми.

В "Укренерго" зазначають, що обмежень використання для споживачів не заплановано, але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Тим часом в Одеській області тривають роботи для підвищення надійності живлення регіону.

Також тривають ремонтні роботи на всіх інших об’єктах "Укренерго", пошкоджених ворожими обстрілами.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що світло в Україні більше не вимикатимуть, якщо не буде нових ударів.

Також ми писали про те, що відсутність дефіциту електроенергії призвела до пожвавлення економічної активності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.