Ситуація зі світлом: у центрі та на заході атаковані підстанції, у Харкові - відключення

У Полтавській та Львівській областях вночі 9 квітня були атаковані енергетичні об'єкти. У Харківській області сьогодні діють відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Facebook.
Зазначається, що протягом минулої доби через мережеві обмеження застосовувалися графіки відключень у Харківській області. Сьогодні зранку на Харківщині також діють графіки відключень.
Як повідомляє Міненерго, вночі ворог атакував високовольтну підстанцію у Полтавській області. Там виникла пожежа, ніхто не постраждав, але пошкоджене обладнання.
Також була атакована високовольтна підстанція у Львівській області, зафіксовано займання обладнання. Постраждалих немає.
Також через технічні порушення на високовольтній підстанції у Львівській області знеструмлювалася залізниця (порушень руху потягів не було) та об'єкти промисловості. При цьому знизили генерацію об'єкти сонячних електростанцій. Протягом години електропостачання було відновлено всім споживачам.
Варто зазначити, що опалювальний сезон в Україні завершився, його вдалося пройти без відключень світла.
Проте у березні Росія відновила удари по енергетиці. Після масованих атак були перебої зі світлом у декількох областях, найважча ситуація була у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла. Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.
Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.
Проте у Міненерго наголошують, що поки не йдеться про відключення світла для всієї країни.
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