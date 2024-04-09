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Ситуація зі світлом: у центрі та на заході атаковані підстанції, у Харкові - відключення

Фото: у Полтавській та Львівській області були атаковані підстанції (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Полтавській та Львівській областях вночі 9 квітня були атаковані енергетичні об'єкти. У Харківській області сьогодні діють відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Facebook.

Зазначається, що протягом минулої доби через мережеві обмеження  застосовувалися графіки відключень у Харківській області. Сьогодні зранку на Харківщині також діють графіки відключень.

Як повідомляє Міненерго, вночі ворог атакував високовольтну підстанцію у Полтавській області. Там виникла пожежа, ніхто не постраждав, але пошкоджене обладнання.

Також була атакована високовольтна підстанція у Львівській області, зафіксовано займання обладнання. Постраждалих немає. 

Також через технічні порушення на високовольтній підстанції у Львівській області знеструмлювалася залізниця (порушень руху потягів не було) та об'єкти промисловості. При цьому знизили генерацію об'єкти сонячних електростанцій. Протягом години електропостачання було відновлено всім споживачам.

 

Ситуація зі світлом в Україні

Варто зазначити, що опалювальний сезон в Україні завершився, його вдалося пройти без відключень світла.

Проте у березні Росія відновила удари по енергетиці. Після масованих атак були перебої зі світлом у декількох областях, найважча ситуація була у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла. Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.

Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.

Проте у Міненерго наголошують, що поки не йдеться про відключення світла для всієї країни.

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