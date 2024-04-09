Ситуация со светом: в центре и на западе атакованы подстанции, в Харькове - отключения

В Полтавской и Львовской областях ночью 9 апреля атаковали энергетические объекты. В Харьковской области сегодня действуют отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики в Facebook.
Отмечается, что за прошедшие сутки из-за сетевых ограничений применялись графики отключений в Харьковской области. Сегодня утром в Харьковской области также действуют графики отключений.
Как сообщает Минэнерго, ночью враг атаковал высоковольтную подстанцию в Полтавской области. Там возник пожар, никто не пострадал, но повреждено оборудование.
Также была атакована высоковольтная подстанция во Львовской области, зафиксировано возгорание оборудования. Пострадавших нет.
Также из-за технических нарушений на высоковольтной подстанции во Львовской области обесточивалась железная дорога (нарушений движения поездов не было) и объекты промышленности. При этом снизили генерацию объекты солнечных электростанций. В течение часа электроснабжение было восстановлено всем потребителям.
Следует отметить, что отопительный сезон в Украине завершился, его удалось пройти без отключений света.
Однако в марте Россия возобновила удары по энергетике. После массированных атак были перебои со светом в нескольких областях, тяжелая ситуация была в Харькове и области. Там до сих пор частично действуют отключения света. Как известно, в регионе была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.
Кроме того, во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.
Однако в Минэнерго подчеркивают, что пока речь не идет об отключении света для всей страны.
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