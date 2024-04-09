Ситуация со светом: в центре и на западе атакованы подстанции, в Харькове - отключения

Отмечается, что за прошедшие сутки из-за сетевых ограничений применялись графики отключений в Харьковской области. Сегодня утром в Харьковской области также действуют графики отключений.

Как сообщает Минэнерго, ночью враг атаковал высоковольтную подстанцию в Полтавской области. Там возник пожар, никто не пострадал, но повреждено оборудование.

Также была атакована высоковольтная подстанция во Львовской области, зафиксировано возгорание оборудования. Пострадавших нет.

Также из-за технических нарушений на высоковольтной подстанции во Львовской области обесточивалась железная дорога (нарушений движения поездов не было) и объекты промышленности. При этом снизили генерацию объекты солнечных электростанций. В течение часа электроснабжение было восстановлено всем потребителям.